Сослан Джанаев: "Надеюсь, скоро неудачная серия Акинфеева прервется"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что в Лиге чемпионов отстоять матч на ноль очень сложно. Также Джанаев выразил надежду, что неудачная серия вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов вскоре прервется.

– Как реагируете на то, что у вас по итогам группового турнира в Лиге больше сухих матчей, чем у Акинфеева?

– Да я не особо слежу за этой темой. Заезженная история. Игорь столько лет выступает на высоком уровне… Очень сложно сыграть в Лиге чемпионов на ноль, вы посмотрите на результаты. Акинфеев не в "Баварии" или "Атлетико", и так складываются обстоятельства. Хотел бы его поддержать. Надеюсь, вскоре его серия прервется. (Сергей ЕГОРОВ)

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