Сослан Джанаев: "Барселона"? Мне и в "Ростове" все нравится"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). По его словам, эту победу и выходв групповой турнир ростовчане полностью заслужили.

– Мы анализируем тщательно игру каждого соперника. Сегодня не дали ничего создать "Аяксу". Думаю, что заслуженно победили, – отметил в интервью "Матч ТВ" Джанаев. – Хочу ли я перейти в "Барселону" вместо Силлессена? К сожалению, он переходит туда, а не я. Мне и в "Ростове" все нравится.

Каждый игрок с детства мечтает играть в Лиге чемпионов. Интересно попробовать себя на фоне лучших игроков Европы, посмотреть, чего ты стоишь. Естественно, мы туда рвались, хотели туда попасть. Сегодня весь город жил этим матчем. Болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы сделали выводы после первого матча и не позволили ничего сопернику. Достиг ли я пика карьеры? Надеюсь, что еще не достиг. Вратарю каждый день нужно доказывать состоятельность, не думать, что он на пике. Нужно работать и прогрессировать.