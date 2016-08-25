Сослан Джанаев: "Барселона"? Мне и в "Ростове" все нравится"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев поблагодарил болельщиков за поддержку в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов с "Аяксом" (4:1). По его словам, эту победу и выходв групповой турнир ростовчане полностью заслужили.
– Мы анализируем тщательно игру каждого соперника. Сегодня не дали ничего создать "Аяксу". Думаю, что заслуженно победили, – отметил в интервью "Матч ТВ" Джанаев. – Хочу ли я перейти в "Барселону" вместо Силлессена? К сожалению, он переходит туда, а не я. Мне и в "Ростове" все нравится.
Каждый игрок с детства мечтает играть в Лиге чемпионов. Интересно попробовать себя на фоне лучших игроков Европы, посмотреть, чего ты стоишь. Естественно, мы туда рвались, хотели туда попасть. Сегодня весь город жил этим матчем. Болельщики весь матч гнали нас вперед. Мы сделали выводы после первого матча и не позволили ничего сопернику. Достиг ли я пика карьеры? Надеюсь, что еще не достиг. Вратарю каждый день нужно доказывать состоятельность, не думать, что он на пике. Нужно работать и прогрессировать.
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:01 25 августа
ATA
Джанаев - вратарь №1 в сборной ,
00:44 25 августа
samsam
Вопрос в том, а хочет ли Барселона Джанаева. Как мне кажется Джанаева никто кроме Ростова не ждет. И зачем паковать чемоданы если никто не зовет?
00:41 25 августа
serenky25
- Хочу ли я перейти в "Барселону" вместо Силлессена? К сожалению, он переходит туда, а не я. Т.е Как же так то Сослан? - Мне и в "Ростове" все нравится. Так о чем сожалеть то? Кроме засранного сезона всей команде Спартак?
00:36 25 августа
Блок
Достойный ответ!!! Кокорин и Соловьев бы сразу помчались бы паковать чемоданы))))
00:31 25 августа
pavel1205
Сослан, удачи в групповом турнире.
00:19 25 августа
Dexterous
Ну вот и понятно кто заменит Игорька.... Нормальный вратарь!
00:15 25 августа