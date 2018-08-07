Соперники "Спартака": "Бенфика" обыграла "Фенербахче"

Португальская "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч на счету аргентинца Франко Серви.
Ответная игра состоится в Стамбуле 14 августа. Победитель противостояния "орлов" и "канареек" в 4-м отборочном раунде сыграет с лучшим из пары "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция).
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первый матч
"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:0 (0:0)
Гол: Серви, 69 (1:0).
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
7 августа. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.