Соперники "Спартака": "Бенфика" обыграла "Фенербахче"

Португальская "Бенфика" обыграла турецкий "Фенербахче" в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 1:0. Единственный мяч на счету аргентинца Франко Серви.

Ответная игра состоится в Стамбуле 14 августа. Победитель противостояния "орлов" и "канареек" в 4-м отборочном раунде сыграет с лучшим из пары "Спартак" (Россия) - ПАОК (Греция).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первый матч

"Бенфика" (Португалия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:0 (0:0)

Гол: Серви, 69 (1:0).

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

7 августа. Лиссабон. Стадион Estadio da Luz.