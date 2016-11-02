Сон - в атаке "Тоттенхэма" на матч с "Байером"

Стали известны стартовые составы "Тоттенхэма" и "Байера" на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Состав "Тоттенхэма": Ллорис – Уокер, Фертонген, Дайер, Дэйвис – Ваньяма, Дембеле – Сиссоко, Алли, Эриксен, Сон Хын Мин. Запасные – Форм, Роуз, Янссен, Нкуду, Онома, Уинкс, Картер-Викерс.

Состав "Байера": Лено – Хенрикс, Топрак, Та, Венделл – Кампль, Баумгартлингер, Арангис, Брандт – Мехмеди, Эрнандес. Запасные – Езджан, Драгович, Хакан Чалханоглу, Кисслинг, Едвай, Хаферц, Фолланд.

Напомним, эти команды играют в одной группе с "Монако" и ЦСКА.

Трансляция матча "Тоттенхэм" – "Байер"