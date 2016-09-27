23:13 27 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

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Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин на 75-й минуте гостевого матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед. Отметим, что бывший главный тренер "шпор" Харри Реднапп в интервью "СЭ" выразил мнение, что в этой встрече "Тоттенхэм" победит со счетом 1:0, а автором единственного гола станет именно корейский хавбек.

Отметим также, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Ралпачан Фляйшманъ

хрюканье покорителей Уфы разносится по всем веткам))) залатались после эпического отрыва в чепионской гонке, желудевые дырявые? ))

23:52 27 сентября

oopse

Pаскукарекались здесь...Не смог Игорек судейскую ошибку исправить

23:50 27 сентября

shpasic

даже СЭ уже рекорд отмечает!

23:39 27 сентября

Trolleybus

Хоть бы по приколу дырявого Игорька не выпускали, очередной конифеевский шедевр

23:28 27 сентября

alex221083

Похоже Реднапп угадал.

23:23 27 сентября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ