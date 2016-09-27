Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин на 75-й минуте гостевого матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед. Отметим, что бывший главный тренер "шпор" Харри Реднапп в интервью "СЭ" выразил мнение, что в этой встрече "Тоттенхэм" победит со счетом 1:0, а автором единственного гола станет именно корейский хавбек.
Отметим также, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов подряд.
Ралпачан Фляйшманъ
хрюканье покорителей Уфы разносится по всем веткам))) залатались после эпического отрыва в чепионской гонке, желудевые дырявые? ))
23:52 27 сентября
oopse
Pаскукарекались здесь...Не смог Игорек судейскую ошибку исправить
23:50 27 сентября
shpasic
даже СЭ уже рекорд отмечает!
23:39 27 сентября
Trolleybus
Хоть бы по приколу дырявого Игорька не выпускали, очередной конифеевский шедевр
23:28 27 сентября
alex221083
Похоже Реднапп угадал.
23:23 27 сентября