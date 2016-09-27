Сон Хын Мин вывел "Тоттенхэм" вперед в матче с ЦСКА

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин на 75-й минуте гостевого матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА вывел свою команду вперед. Отметим, что бывший главный тренер "шпор" Харри Реднапп в интервью "СЭ" выразил мнение, что в этой встрече "Тоттенхэм" победит со счетом 1:0, а автором единственного гола станет именно корейский хавбек.

Отметим также, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев пропустил в 39-м матче Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча ЦСКА - "Тоттенхэм"