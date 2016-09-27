20:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сон Хын Мин – в "старте" "Тоттенхэма" на матч с ЦСКА

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Стал известен стартовый состав "Тоттенхэма" на матч группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. В атаке английской команды с первых минут сыграют Эрик Ламела, Сон Хын Мин и Винсент Янссен. Из-за травм эту встречу пропустят несколько основных игроков английской команды: нападающий Харри Кейн, хавбеки Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и Эрик Дайер, защитник Дэнни Роуз.

Отметим, что этот поединок станет первым матчем Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис – Ваньяма, Деле Алли, Ламела, Эриксен, Сон Хын Мин, Янссен.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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