Сон Хын Мин – в "старте" "Тоттенхэма" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Тоттенхэма" на матч группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. В атаке английской команды с первых минут сыграют Эрик Ламела, Сон Хын Мин и Винсент Янссен. Из-за травм эту встречу пропустят несколько основных игроков английской команды: нападающий Харри Кейн, хавбеки Мусса Дембеле, Мусса Сиссоко и Эрик Дайер, защитник Дэнни Роуз.

Отметим, что этот поединок станет первым матчем Лиги чемпионов на "Арене ЦСКА".

"Тоттенхэм": Ллорис – Триппьер, Алдервейрелд, Фертонген, Дэйвис – Ваньяма, Деле Алли, Ламела, Эриксен, Сон Хын Мин, Янссен.

Трансляция матча ЦСКА – "Тоттенхэм"