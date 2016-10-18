Сон Хын Мин - в "старте" "Тоттенхэма" на матч с "Байером"

Стали известны заявки "Байера" и "Тоттенхэма" на матч группового турнира Лиги чемпионов. С первых минут в составе лондонцев появится автор единственного гола в ворота ЦСКА в предыдущей встрече турнира (1:0) - Сон Хын Мин.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Байер": Лено - Л. Бендер, Та, Топрак, Хенрикс - Мехмеди, Арангис, Кампль, Хакан Чалханоглу - Х. Эрнандес, Кисслинг.

Запасные - Езджан, Едвай, Драгович, Хаферц, Баумгартлингер, Брандт, Фолланд.

"Тоттенхэм": Ллорис - Триппьер, Фертонген, Дайер, Роуз - Алли, Ваньяма - Ламела, Эриксен, Сон Хын Мин - Янссен.

Запасные - Форм, Картер-Викерс, Дэйвис, Уинкс, Сиссоко, Дембеле, Онома.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция матча "Байер" - "Тоттенхэм"