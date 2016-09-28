Сон Хын Мин: "В моменте с голом "Тоттенхэму" повезло"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин подчеркнул отличную форму команды после матча группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:0). Также форвард признался, что в эпизоде с голом сначала подумал, что мяч не закатиться в ворота, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Вы снова забили. Можно сказать, что находитесь сейчас отличной форме?

– Мы счастливы, что удалось победить и набрать три очка. В России всегда непросто играть. Тем более все мы были очень уставшими после субботнего матча. Благодарен моим партнерам, которые помогли мне забить. Само собой, рад голу. Но вся команда проделала большую работу. И это вся команда отличной форме, а не я!

– Помните, как забивали? Мяч вкатился в ворота словно в замедленном повторе...

– Да. Вратарю удалось коснуться мяча, но он все-таки попал в сетку. Если честно, испугался даже на какой-то момент, что голкипер соперников отразил удар. Я даже побежал вслед мячу. Но нам в этом моменте повезло. И мы смогли набрать три очень сложных очка.

– Вы постоянно забиваете российским командам. В чем секрет?

– (Смеется). Да нет никакого секрета. Я в каждом матче стараюсь забить, принести пользу. Нельзя говорить только о российских командах. Это просто совпадение.

Сон Хын Мин предпочитает российские клубы