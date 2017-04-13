Сократис Папастатопулос: "УЕФА должен понимать, что футболисты не животные"

Защитник дортмундской "Боруссии" Сократис Папастатопулос после поражения от "Монако" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:3) раскритиковал УЕФА. Игра должна была пройти еще во вторник, но рядом с автобусом немецкой команды произошел взрыв, поэтому было решено перенести встречу на среду.

- В первую очередь, я счастлив, что жив, - цитирует ESPN Сократиса. - Это был самый трудный день, который я прожил в своей жизни, и надеюсь, что никто больше не переживет такого. После вчерашнего инцидента у меня не было в голове места для мыслей об игре. В УЕФА должны понимать, что мы не животные. Мы люди, у которых есть семьи, у которых доме дети. Счастлив, что все игроки и тренеры живы.

Поговорим с нашим президентом и с нашим тренером, но у нас нет никаких вариантов. Я чувствую то же, что и говорил раньше - чувствую себя как животное, а не как человек.