Сначала в собор, потом к богине: как "Реал" будет праздновать победу в Лиге чемпионов

"Реал" вернулся в Мадрид и весь день будет праздновать победу в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1), сообщает Marca.

Программа "королевского" празднования обширна и начнется в 19.00 по московскму времени. "Сливочные" посетят собор Альмудена, потом отправятся в здание администрации Мадрида и поприветствуют фанатов с балкона Сити-Холла. К 22 часам команда доберется до площади Сибелес, где расположен фонтанный комплекс со скульптурой богини Кибелы. Здесь капитан "Реала" Серхио Рамос по традиции завернет Кибелу во флаг клуба. В заключении мадридцы приедут на "Сантьяго Бернабеу" и отпразднуют победу вместе с болельщиками.

Напомним, "Реал" выиграл Лигу чемпионов третий раз подряд и 13-й за всю историю .