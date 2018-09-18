Смолов популярен у турецких фанатов

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов пользуется популярностью у фанатов "Галатасарая". Турецкие болельщики активно фотографировались с россиянином перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Смолов не примет участия в сегодняшней игре из-за дисквалификации.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Все о Лиге чемпионов – здесь