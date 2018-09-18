Смолов популярен у турецких фанатов

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов пользуется популярностью у фанатов "Галатасарая". Турецкие болельщики активно фотографировались с россиянином перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
📸 Fedor Smolov is hugely popular among Galatasaray fans 😍 #GSvLMFC #UCL pic.twitter.com/F3Xy0mT2mB– FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 18 сентября 2018 г.
Отметим, что Смолов не примет участия в сегодняшней игре из-за дисквалификации.
"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)