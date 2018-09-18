21:17 | Футбол — Лига чемпионов

Смолов популярен у турецких фанатов

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Нападающий "Локомотива"  Федор Смолов пользуется популярностью у фанатов "Галатасарая". Турецкие болельщики активно фотографировались с россиянином перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что Смолов не примет участия в сегодняшней игре из-за дисквалификации.

"Галатасарай" – "Локомотив": Лига чемпионов, 18 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Галатасарай - Локомотив

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Победой "Локомотива"
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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