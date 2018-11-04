23:24 4 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Смолов и Фарфан прилетели с "Локомотивом" на матч с "Порту"

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"Локомотив" прилетел в Португалию на гостевой матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту", сообщает пресс-служба московского клуба.

В Порту отправились 23 футболиста: вратари Гильерме, Медведев, Коченков; 
защитники Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов; 
полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал. Миранчук, Тугарев;
нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет во вторник, 6 ноября, на стадионе "Драгау", начало - в 23.00 (мск).

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18999

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