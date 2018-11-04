Смолов и Фарфан прилетели с "Локомотивом" на матч с "Порту"

"Локомотив" прилетел в Португалию на гостевой матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту", сообщает пресс-служба московского клуба.

В Порту отправились 23 футболиста: вратари Гильерме, Медведев, Коченков;

защитники Идову, Хеведес, Чорлука, Михалик, Ротенберг, Кверквелия, Лысов;

полузащитники: Фернандеш, Баринов, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Игнатьев, Денисов, Рыбус, Ал. Миранчук, Тугарев;

нападающие Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет во вторник, 6 ноября, на стадионе "Драгау", начало - в 23.00 (мск).