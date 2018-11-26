СМИ: Венгер может сменить Ковача в "Баварии"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер может сменить Нико Ковача на посту главного тренера "Баварии", сообщает Bild. 69-летний французский специалист может возглавить немецкую команду в случае неудачного результата в игре 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики".

Сообщается, что "Бавария" рассматривает кандидатуру Венгера на пост главного тренера из-за неудовлетворительных результатов Ковача. Немецкий клуб располагается на пятом месте в чемпионате Германии.

Ранее 47-летний Ковач заявлял, что находится в теплых отношениях с игроками клуба, и пост руководителя команды покидать не намерен.

"Бавария" занимает первое место в своей группе Лиги чемпионов с 10 очками. "Бенфика" с четырьмя баллами в активе располагается на третьей строчке.

В чемпионате Германии немецкий клуб после 12 туров находится на пятой позиции с 21 очками.