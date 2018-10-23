СМИ: В метро Рима из-за поломки эскалатора пострадали 10 человек

В Риме на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА. Как пишет газета Il Messaggero, в результате данного инцидента пострадали 10 человек, пятеро находятся в критическом состоянии.

Сообщается, что один из российских болельщиков серьезно повредил ногу и может ее потерять. Инцидент произошел около семи часов вечера на станции "Републикка" в час пик.

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