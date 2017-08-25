СМИ: УЕФА опасается возможных беспорядков во время матчей ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и "Спартак" – "Ливерпуль"

УЕФА считает, что во время визита английских фанатов в Россию на матчи Лиги чемпионов могут возникнуть беспорядки, сообщает AS. Организация хочет обсудить с российскими клубами – ЦСКА и "Спартаком" – вопрос безопасности.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" попал в одну группу с ЦСКА, а "Ливерпуль" встретится со "Спартаком". Красно-белые проведут свой матч с "красными" на стадионе "Открытие Арена" 26 сентября, а армейцы с "красными дьяволами" – 27 сентября на "Арене ЦСКА".
SpaMan
Надо бы заготовить пледы для бедных англичан и обязательно напечатать на них PeaceDuke. Пусть расскажут на туманном Альбионе о гостеприимстве медведей.
13:43
Jean4
То есть по их мнению в Москве будут проблемы, а в ответных играх в Ливерпуле и Манчестере нет?
13:42
crazysun78
ну так надо было заранее разводить рус и англ клубы...)
13:39
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Самые быдлофаны, как раз у альбиносов. Вечно бухие и на наркоте, таких вообще в страну пускать нельзя. Вот и боятся подпиндосники ,что их тут за их мерзкое поведение нахлобучат. И правильно сделают.
13:29
Дед Андрей
Можно перенести обе игры в Ростов.
13:20
old grumbler
Великобритания во всей своей красе... Не держание до и во время... Бремя бедных белых людей едут к диким россиянам дикие англичане но очень хотят нагадить...
13:19
да, мой учитель
поезжайте в киев..и всё.)
13:16
abs68
Т.е. в остальных матчах не возникнет - только в этих, в УЕФА вероятно заседают истеричные женщины, у них сразу поплыли перед глазами: евро 2016, французская полиция как из фильма "такси", пьяные и окровавленные англичане, русские. Какая-то баба трепала что в УЕФА мало женщин, видно их количество значительно увеличилось, а в остальной части остались мужики с маленькими яйчишечками.
13:16
shpasic
а на английских матчах беспорядков не будет, когда к ним наши фанаты пожалуют?
13:11
serzheo
Так пусть не приезжают, какие проблемы? Пусть сидят на своем острове, боязливые.
13:10
Drek
А как там насчет финала Лиги Чемпионов в Киеве..не страшно.А это вам совсем не гламур с Евровидения.
13:07
Drek
Интересно, а есть для этого какие-то основания?Или опять боятся бродящих по Москве медведей?
13:06
marksan
Совсем звизданулись?
13:05
ЗЗ+
И че, перенесут на нейтральное поле???
12:57
sars882
главное чтобы сами саксы не искали проблем
12:50