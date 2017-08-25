СМИ: УЕФА опасается возможных беспорядков во время матчей ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и "Спартак" – "Ливерпуль"

УЕФА считает, что во время визита английских фанатов в Россию на матчи Лиги чемпионов могут возникнуть беспорядки, сообщает AS. Организация хочет обсудить с российскими клубами – ЦСКА и "Спартаком" – вопрос безопасности.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" попал в одну группу с ЦСКА, а "Ливерпуль" встретится со "Спартаком". Красно-белые проведут свой матч с "красными" на стадионе "Открытие Арена" 26 сентября, а армейцы с "красными дьяволами" – 27 сентября на "Арене ЦСКА".