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12:48 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: УЕФА опасается возможных беспорядков во время матчей ЦСКА - "Манчестер Юнайтед" и "Спартак" – "Ливерпуль"

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УЕФА считает, что во время визита английских фанатов в Россию на матчи Лиги чемпионов могут возникнуть беспорядки, сообщает AS. Организация хочет обсудить с российскими клубами – ЦСКА и "Спартаком" – вопрос безопасности.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" попал в одну группу с ЦСКА, а "Ливерпуль" встретится со "Спартаком". Красно-белые проведут свой матч с "красными" на стадионе "Открытие Арена" 26 сентября, а армейцы с "красными дьяволами" – 27 сентября на "Арене ЦСКА".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
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КОММЕНТАРИИ (15)
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SpaMan

Надо бы заготовить пледы для бедных англичан и обязательно напечатать на них PeaceDuke. Пусть расскажут на туманном Альбионе о гостеприимстве медведей.

13:43

Jean4

То есть по их мнению в Москве будут проблемы, а в ответных играх в Ливерпуле и Манчестере нет?

13:42

crazysun78

ну так надо было заранее разводить рус и англ клубы...)

13:39

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Самые быдлофаны, как раз у альбиносов. Вечно бухие и на наркоте, таких вообще в страну пускать нельзя. Вот и боятся подпиндосники ,что их тут за их мерзкое поведение нахлобучат. И правильно сделают.

13:29

Дед Андрей

Можно перенести обе игры в Ростов.

13:20

old grumbler

Великобритания во всей своей красе... Не держание до и во время... Бремя бедных белых людей едут к диким россиянам дикие англичане но очень хотят нагадить...

13:19

да, мой учитель

поезжайте в киев..и всё.)

13:16

abs68

Т.е. в остальных матчах не возникнет - только в этих, в УЕФА вероятно заседают истеричные женщины, у них сразу поплыли перед глазами: евро 2016, французская полиция как из фильма "такси", пьяные и окровавленные англичане, русские. Какая-то баба трепала что в УЕФА мало женщин, видно их количество значительно увеличилось, а в остальной части остались мужики с маленькими яйчишечками.

13:16

shpasic

а на английских матчах беспорядков не будет, когда к ним наши фанаты пожалуют?

13:11

serzheo

Так пусть не приезжают, какие проблемы? Пусть сидят на своем острове, боязливые.

13:10

Drek

А как там насчет финала Лиги Чемпионов в Киеве..не страшно.А это вам совсем не гламур с Евровидения.

13:07

Drek

Интересно, а есть для этого какие-то основания?Или опять боятся бродящих по Москве медведей?

13:06

marksan

Совсем звизданулись?

13:05

ЗЗ+

И че, перенесут на нейтральное поле???

12:57

sars882

главное чтобы сами саксы не искали проблем

12:50