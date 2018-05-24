СМИ: УЕФА не отдаст "Ливерпулю" 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, от которых отказался "Реал"

УЕФА подтвердил, что "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", но не намерен отдавать их англичанам, сообщает BBC. Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве.

- УЕФА подтвердил, что "Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, но они не отдадут их "Ливерпулю" из соображений безопасности, - написал в своем Твиттере один из журналистов BBC.

Ранее стало известно, что мадридцам было выделено более 12 тысяч билетов, однако часть болельщиков отказалась от поездки из-за дороговизны поездки.