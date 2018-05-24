СМИ: УЕФА не отдаст "Ливерпулю" 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, от которых отказался "Реал"

УЕФА подтвердил, что "Реал" отказался от 1000 билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем", но не намерен отдавать их англичанам, сообщает BBC. Решающий матч турнира пройдет 26 мая в Киеве.
- УЕФА подтвердил, что "Реал" вернул 1000 билетов на финал Лиги чемпионов, но они не отдадут их "Ливерпулю" из соображений безопасности, - написал в своем Твиттере один из журналистов BBC.
Ранее стало известно, что мадридцам было выделено более 12 тысяч билетов, однако часть болельщиков отказалась от поездки из-за дороговизны поездки.
Uefa confirm Real Madrid have returned 1,000 tickets for Champions League final but they cannot be given to @LFC for security reasons.– Simon Stone (@sistoney67) 24 мая 2018 г.