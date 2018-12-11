СМИ: "Тоттенхэм" заинтересован в покупке Асенсио

"Тоттенхэм" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Марко Асенсио, сообщает Marca. 22-летний испанский хавбек не спешит покидать клуб из Мадрида.

Представители "Тоттенхэма" связывались с Асенсио, но футболист отверг предложение лондонской команды. Испанец заявил, что он хочет добиться успеха в "Реале".

Также сообщается, что "Ливерпуль" и "Ювентус"​ тоже проявляют интерес к Асенсио.

В текущем сезоне Асенсио сыграл в 22 матчах за "Реал", забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.