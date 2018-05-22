20:31 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: террористы планируют атаки в Киеве во время финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов - в субботу. Фото AFP
Финал Лиги чемпионов - в субботу. Фото AFP
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Террористическая группировка ИГИЛ* (*запрещена на территории России) угрожает терактами во время финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" в Киеве, сообщает The Sun. Сообщения с угрозами поступают в частных переписках в одном из мессенджеров. Организаторы призывают террористов-одиночек нападать на людей при помощи холодного оружия и автотранспорта.

В Великобритании считают, что террористы хотят вызвать панику перед чемпионатом мира-2018 в России.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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баламошка

Когда уже раз...ут это Рыгил?!

20:44

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