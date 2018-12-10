21:01 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Суарес не поможет "Барселоне" в матче с "Тоттенхэмом"

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Нападающий "Барселоны"Луис Суарес не примет участие в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает AS. 31-летний уругвайский форвард не успел до конца восстановиться от травмы правого колена и тренерский штаб во главе Эрнесто Вальверде решил поберечь спортсмена.

Голкипер Яспер Силлессен, полузащитник Артур и хавбек Филиппе Коутинью выйдут на поле в стартовом составе на игру с "Тоттенхэмом".

"Барселона" гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов с 13 очками. "Тоттенхэм" располагается на второй строчке с семью баллами.

Барселона - Тоттенхэм Хотспур

 

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