СМИ: след антифа во взрыве в Дортмунде не подтвержден

Возможная причастность членов антифашистского движения (антифа) к взрыву в Дортмунде, скорее всего, является ложным следом, утверждает Bild. По данным операторов портала Indymedia, лингвистические обороты, использованные в найденной возле места взрыва записке, не характерны для сторонников этой организации.

Произошел взрыв возле автобуса "Боруссии", направлявшегося на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". В результате взрыва пострадал защитник Марк Бартра. У него был диагностирован перелом и инородное тело в запястье. Игра была перенесена на 12 апреля.