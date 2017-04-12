СМИ: помимо Бартры от взрыва в Дортмунде пострадал полицейский

Два человека пострадали от взрыва в Дортмунде в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако", сообщает Bild. Ранее стало известно, что осколочные ранения получил защитник дортмундцев Марк Бартра. По информации издания, акустическую травму получил полицейский, сопровождавший автобус "Боруссии". Он находится в шоковом состоянии и не смог выйти на работу.

Бартра был доставлен в больницу с переломом и перенес операцию. Встреча была перенесена на 12 апреля, начало игры - в 19.45 по московскому времени.

По данным полиции Дортмунда, рядом с автобусом команды произошло три взрыва. Сотрудники правоохранительных органов склоняются к версии, что это была спланированная атака.