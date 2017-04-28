СМИ: подозреваемый в атаке на автобус "Боруссии" отрицает обвинения

Мужчина, подозреваемый в атаке на автобус дортмундской "Боруссии" в преддверии матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако", отрицает обвинения в свой адрес, сообщает Sueddeutsche Zeitung. 28-летний Сергей В., имеющий гражданство России и Германии, был задержан 21 апреля.

11 апреля возле автобуса дортмундцев, направлявшегося на домашний первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Монако", сработало три взрывных устройства. Защитник Марк Бартра был доставлен в больницу с переломом и инородным телом в запястье. Игра была перенесена на следующий день и завершилась победой монегасков (3:2).

По информации следствия, подозреваемый приобрел 15 тысяч акций "Боруссии" и заработал бы на них крупную сумму в случае колебания курса из-за увечий или смерти игроков.

Сергею В. вменяют 20 покушений на убийство, нанесение телесных повреждений и приведение взрывного устройства в действие.