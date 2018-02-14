СМИ: переход Неймара в "Реал" состоится летом 2019 года

Нападающий "ПСЖ" Неймар перейдет в "Реал". Как сообщает Mundo Deportivo, переход состоится через сезон - летом 2019 года. Отмечается, что президент "королевского клуба" Флорентино Перес готов ждать год, чтобы заполучить бразильца.

Отметим, что "Реал" пытался приобрести Неймара и раньше. В текущем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых забил 19 голов. Кроме того, бразилец провел 6 матчей в Лиге чемпионов и отличился 6 раз.

Напомним, "ПСЖ" является соперником "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча пройдет 14 февраля. Начало - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.