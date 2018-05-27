СМИ обратили внимание на чемпионский перстень Рамоса

Серхио Рамос после победы в финале Лиги чемпионов надел перстень, который похож на перстень чемпионов НБА. Фото Marca

Защитник и капитан "Реала" Серхио Рамос после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" надел перстень, который похож на чемпионский перстень НБА, сообщает Marca. Матч прошел в Киеве, на стадионе "Олимпийский".

На перстне выгравированы названия городов, в которых "Реал" с Рамосом становились победителями Лиги чемпионов: Лиссабон (сезон-2013/14), Милан (2015/16), Кардифф (2016/2017) и Киев. Также на кольце написано SR4 (инициалы Рамоса и его игровой номер. - Прим. "СЭ") и слово "чемпион".

Рамос играет за Королевский клуб с 2005 года. В его составе защитник стал обладателем 19 трофеев.