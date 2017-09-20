СМИ: новый стадион "Атлетико" примет финал ЛЧ в 2019 году

Новый стадион "Атлетико" "Ванда Метрополитано" примет финал Лиги чемпионов сезона-2018/19, утверждает Marca. Соответствующее решение было принято Исполнительным комитетом УЕФА и вскоре об этом будет объявлено официально.

Отмечается, что эта арена станет четвертым испанским стадионом, который примет решающий матч Лиги чемпионов. На "Сантьяго Бернабеу" финал ЛЧ проходил четыре раза, а "Рамон Санчес Писхуан" и "Камп Ноу" принимали главную игру сезона по одному разу.

"Ванда Метрополитано" была открыта на прошлой неделе матчем 4-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Малага" (1:0). Арена вмещает 67 703 человека.

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