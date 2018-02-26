18:02 26 февраля | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Неймар пропустит матч с "Реалом"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала", информирует Sky Sports. Сегодня 26-летний бразилец опубликовал фотографию с медобследования – его нога заключена в гипс.

По данным СМИ, бразилец избежал перелома и серьезного растяжения. Сроки восстановления форварда не сообщаются. Матч "ПСЖ" - "Реал" пройдет в Париже 6 марта. Первая игра завершилась со счетом 3:1 в пользу мадридского клуба.

Напомним, что 25 февраля Неймар не смог завершить матч 27-го тура чемпионата Франции против "Марселя" (3:0) и покинул поле на носилках.

Нога Неймара после травмы. Фото // 
Неймар получил серьезную травму на ровном месте. Видео

 
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