12:36 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Неймар обвинил Эмери и одноклубников в поражении от "Реала"

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Нападающий "ПСЖ" Неймар разочарован игрой команды в проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), сообщает Express. По информации источника, бразильский форвард винит в неудачном результате главного тренера Унаи Эмери, а также партнеров по команде Преснеля Кимпембе и Джовани Ло Сельсо.

Самый дорогой футболист в истории убежден, что Эмери зря не выпустил на поле его соотечественника, капитана команды Тиагу Силву, сделав ставку на Кимпембе - во второй половине поля мадридцы забили два мяча из зоны ответственности 22-летнего игрока.

Также Неймар считает, что главный тренер зря отдал предпочтение Ло Сельсо, у которого почти нет опыта игры в Лиги чемпионов - в этом сезоне аргентинский хавбек провел в главном еврокубковом турнире 71 минуту. По его мнению, в центре поля должен был сыграть Лассана Диарра.

Напомним, ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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zoolord

Эмери обратно в севилью. Неймар в барсу.

16:31

crazysun78

Такими темпами не доживет до пенсии

15:30

mesp

Довыпендриваешься. Отправят тебя в аренду в Арсенал. Тульский :) Там то тебе будет с кем обсудить твоего нынешнего тренера :)

15:20

cts

Потратили кучу бабла на игроков, могли и на более авторитетного тренера раскошелится.

14:45

Очень плохой мальчик

Опять гаденыш воду мутит.

14:34

Красно-желтый конь

сферический_конь_в_вакууме Хорошо, хоть тренеришкой Эмери не обозвал. - всё ещё впереди))

14:31

сферический_конь_в_вакууме

Хорошо, хоть тренеришкой Эмери не обозвал.

13:30

баламошка

Тренеришка не пропадёт, не зря ему Небеса позволили выиграть 3 раза подряд ЛЕ. Он помешан на футболе. А вот Неймаришка, со своими танцами и выпендрёжем повторит путь кучи других талантливых бразилов. Можете не сомневаться, что так и будет. И никогда этот дурачок с ирокезиком, не сможет завоевать столько колобков, сколько завоевали Кристинка и Меська.

13:02

oleg.bob

Если Ней начал выёживаться, значит ПСЖ не видать четвертьфинала!

12:55

баламошка

Ещё один игрочишка. Буй тебе, а не титулы!

12:52

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