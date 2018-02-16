СМИ: Неймар обвинил Эмери и одноклубников в поражении от "Реала"

Нападающий "ПСЖ" Неймар разочарован игрой команды в проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), сообщает Express. По информации источника, бразильский форвард винит в неудачном результате главного тренера Унаи Эмери, а также партнеров по команде Преснеля Кимпембе и Джовани Ло Сельсо.

Самый дорогой футболист в истории убежден, что Эмери зря не выпустил на поле его соотечественника, капитана команды Тиагу Силву, сделав ставку на Кимпембе - во второй половине поля мадридцы забили два мяча из зоны ответственности 22-летнего игрока.

Также Неймар считает, что главный тренер зря отдал предпочтение Ло Сельсо, у которого почти нет опыта игры в Лиги чемпионов - в этом сезоне аргентинский хавбек провел в главном еврокубковом турнире 71 минуту. По его мнению, в центре поля должен был сыграть Лассана Диарра.

Напомним, ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.

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