СМИ: Неймар обвинил Эмери и одноклубников в поражении от "Реала"

Нападающий "ПСЖ" Неймар разочарован игрой команды в проигранном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" (1:3), сообщает Express. По информации источника, бразильский форвард винит в неудачном результате главного тренера Унаи Эмери, а также партнеров по команде Преснеля Кимпембе и Джовани Ло Сельсо.
Самый дорогой футболист в истории убежден, что Эмери зря не выпустил на поле его соотечественника, капитана команды Тиагу Силву, сделав ставку на Кимпембе - во второй половине поля мадридцы забили два мяча из зоны ответственности 22-летнего игрока.
Также Неймар считает, что главный тренер зря отдал предпочтение Ло Сельсо, у которого почти нет опыта игры в Лиги чемпионов - в этом сезоне аргентинский хавбек провел в главном еврокубковом турнире 71 минуту. По его мнению, в центре поля должен был сыграть Лассана Диарра.
Напомним, ответный матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже 6 марта.
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- Реал (Футбол)
- Неймар Сантос
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Тиагу Силва
- Лассана Диарра
- Лига чемпионов
- Унаи Эмери
- Преснель Кимпембе
zoolord
Эмери обратно в севилью. Неймар в барсу.
16:31
crazysun78
Такими темпами не доживет до пенсии
15:30
mesp
Довыпендриваешься. Отправят тебя в аренду в Арсенал. Тульский :) Там то тебе будет с кем обсудить твоего нынешнего тренера :)
15:20
cts
Потратили кучу бабла на игроков, могли и на более авторитетного тренера раскошелится.
14:45
Очень плохой мальчик
Опять гаденыш воду мутит.
14:34
Красно-желтый конь
сферический_конь_в_вакууме Хорошо, хоть тренеришкой Эмери не обозвал. - всё ещё впереди))
14:31
сферический_конь_в_вакууме
Хорошо, хоть тренеришкой Эмери не обозвал.
13:30
баламошка
Тренеришка не пропадёт, не зря ему Небеса позволили выиграть 3 раза подряд ЛЕ. Он помешан на футболе. А вот Неймаришка, со своими танцами и выпендрёжем повторит путь кучи других талантливых бразилов. Можете не сомневаться, что так и будет. И никогда этот дурачок с ирокезиком, не сможет завоевать столько колобков, сколько завоевали Кристинка и Меська.
13:02
oleg.bob
Если Ней начал выёживаться, значит ПСЖ не видать четвертьфинала!
12:55
баламошка
Ещё один игрочишка. Буй тебе, а не титулы!
12:52