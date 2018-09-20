СМИ: Недвед был в бешенстве после удаления Роналду и пытался атаковать Бриха

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед эмоционально отреагировал на удаление Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).

Как сообщает Marca, чех был в бешенстве после случившегося и в перерыве предпринял попытку атаковать главного арбитра Феликса Бриха. Судьи зашли в раздевалку, не ответив на активные протесты функционера против их решения. Брих, как стало известно, не видел эпизод, удалить Роналду подсказал ему судья за воротами.

Журналисты Sky Sport Italia прочитали речь арбитров по губам и установили, что в вину форварду вменили то, что он схватил за волосы Джейсона Мурильо. В Лиге чемпионов не используется система ВАР. Роналду может грозить трехматчевая дисквалификация.

Криштиану Роналду получил красную карточку. И начал рыдать