СМИ: Мхитарян надеется, что "МЮ" не попадет в одну группу с "Карабахом"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов надеется, что его клубу не придется играть против "Карабаха", утверждает The Sun. По информации источника, армянский футболист не хочет оказаться в центре политического скандала, если азербайджанский клуб станет соперником "Красных дьяволов".

Отметим, что в 2015 году Мхитарян не полетел в Азербайджан с дортмундской "Боруссией" на матч третьего тура группового турнира Лиги Европы-2015/2016 против "Габалы" (3:1).

Напомним, что жеребьевка Лиги чемпионов состоится сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого мероприятия.