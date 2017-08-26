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03:49 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Коутинью не хочет играть за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью попросил руководство клуба не включать его в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов, сообщает beIN Sports. Тем самым игрок пытается убедить руководство "красных" отпустить его в "Барселону", которая готова заплатить за трансфер 150 миллионов евро.

Если бразилец не сыграет в групповом турнире, то сможет перейти в каталонский клуб не только этим летом, но и зимой. В противном случае "Барселона" не сможет заявить его на матчи плей-офф, если оба клуба пробьются туда. Такая норма прописана в регламенте УЕФА. 

Напомним, Коутинью не принимал участия в матчах "Ливерпуля" против "Хоффенхайма" в 4-м отборочном раунде турнира. 

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