СМИ: Карвахаль из-за травмы пропустит ответный матч против "Баварии"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит две-три недели из-за травмы берда, сообщает Marca. Игрок получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1). Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте на Карима Бензема.
26-летний Карвахаль провел в нынешнем сезоне 38 матчей за "Реал" во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.
Ответный матч между "Реалом" и "Баварией" пройдет 1 мая.
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
Player124
Так реальцам это свойственно очень - симуляции. вот и свистели - уже не верят.
17:10
Slim Taller
А фашисты свистели,когда он покидал поле из-за травмы.Симулирует,мол.
16:51