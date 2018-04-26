СМИ: Карвахаль из-за травмы пропустит ответный матч против "Баварии"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль пропустит две-три недели из-за травмы берда, сообщает Marca. Игрок получил повреждение в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Баварией" (2:1). Защитник вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте на Карима Бензема.

26-летний Карвахаль провел в нынешнем сезоне 38 матчей за "Реал" во всех турнирах и сделал шесть результативных передач.



Ответный матч между "Реалом" и "Баварией" пройдет 1 мая.