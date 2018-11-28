СМИ: Иско не сыграл с "Ромой" из-за конфликта с Солари

Полузащитник "Реала" Иско пропустил матч Лиги чемпионов с "Ромой" (2:0) из-за проявления неуважения к главному тренеру "сливочных" Сантьяго Солари, сообщает журналист COPE Маноло Лама. 42-летний аргентинский специалист заявил после встречи, что 26-летний испанский хавбек не попал в заявку на игру по спортивным причинам.

Сообщается, что защитник "Реала" Марселу советовал Иско осознать свою ошибку и исправить ее. Инцидент произошел на прошлых выходных.

В текущем сезоне Иско сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забил три гола и отдал две голевые передачи.