СМИ: "Интер" может уволить Спаллетти летом

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти​ может покинуть команду, сообщает Gazzetta dello Sport. Руководство клуба может уволить 59-летнего итальянского специалиста летом из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.

Напомним, что "Интер" вновь не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Итальянский клуб попадал туда в последний раз в сезоне-2011/2012.

В чемпионате Италии команда занимает третье место с 29 очками после 15 туров и отстает от первой строчки на 14 баллов.

Одним из возможных кандидатов на пост главного тренера "Интера" называют Антонио Конте. 49-летний итальянский специалист работал вместе с новым генеральным менеджером "нерадзурри" Джузеппе Мароттой в "Ювентусе".

Также в этот список включают тренера "Атлетико" Диего Симеоне и наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью​.