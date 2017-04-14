СМИ: Финал Лиги чемпионов может пройти под закрытой крышей во избежание террористических атак

УЕФА опасается террористических атак во время финального матча Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе, утверждает The Sun. По вопросу безопасности уже были проведены тайные переговоры с властями Уэльса.

В УЕФА предполагают, что террористы могут использовать беспилотные летательные аппараты (дроны), чтобы произвести атаки. Поэтому было выдвинуто предложение – закрыть выдвижную крышу стадиона "Миллениум", который вмещает почти 75 тысяч зрителей. Также отмечается, что в день матча в Кардиффе будут дежурить не менее 15 тысяч полицейских.