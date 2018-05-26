СМИ: Федерация футбола Украины продает билеты на финал Лиги чемпионов через спекулянтов

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов "Реал" - "Ливерпуль" с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены, сообщает Sport Arena.

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ – General Public. Билеты по квоте "Реала" и "Ливерпуля" обозначаются названиями клубов, соответственно.

Также сообщается, что продавать билеты таким образом – это инициатива некоторых чиновников федерации. Билеты на финал Лиги чемпионов представлены в четырех ценовых категориях – 70, 160, 320 и 450 евро.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Он состоится в Киеве на стадионе "Олимпийский" и начнется в 21.45 по Москве.