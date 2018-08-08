СМИ: Фанатов "Спартака" не арестовывали за попытку приобрести билеты на матч с ПАОК

Греческое издание Thestival.gr опровергает информацию об аресте фанатов "Спартака" за попытку приобрести билеты на матч квалификации Лиги чемпионов с ПАОК. По данным их источников в правоохранительных органах в Греции, такие факты зафиксированы не были.

Также СМИ сообщает, что 30 болельщикам российской команды удалось купить билеты через интернет.

Ранее сообщалось, что в Салоники приехало около 200 фанатов "Спартака". Болельщикам красно-белых запрещено присутствовать по решению УЕФА. Санкция была принята в связи с беспорядками перед выездной встречей 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результате которых был убит полицейский.

Отметим, что сегодня, 8 августа, пресс-служба ПАОК сообщила о реализации всех билетов на предстоящую игру. В качестве меры безопасности стюарды при входе болельщиков на стадион будут сверять имя на билете с документами.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)