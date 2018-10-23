21:17 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: Болельщик остался без ноги в результате инцидента в метров перед матчем ЦСКА - "Рома"

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Из-за поломки эскалатора в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА, когда болельщики армейского клуба направлялись на стадион, один из них получил очень серьезную травму и лишился ноги.

Об этом сообщает итальянское издание Il Mesaggero. Инцидент произошел на станции Repubblica.По имеющейся на данный момент информации, серьезно пострадали 10 человек.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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9332 чел.

Как закончится матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА?
46.5%
Победой "Ромы"
27.7%
Ничьей
25.8%
Победой ЦСКА

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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