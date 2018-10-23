СМИ: Болельщик остался без ноги в результате инцидента в метров перед матчем ЦСКА - "Рома"

Из-за поломки эскалатора в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА, когда болельщики армейского клуба направлялись на стадион, один из них получил очень серьезную травму и лишился ноги.
Об этом сообщает итальянское издание Il Mesaggero. Инцидент произошел на станции Repubblica.По имеющейся на данный момент информации, серьезно пострадали 10 человек.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
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