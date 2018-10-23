СМИ: 20 болельщиков ЦСКА пострадали в римском метро, пять из них - очень серьезно

Появились новые данные по поводу пострадавших в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Ранее стало известно, что пострадали болельщики российского клуба, которые собирались на матч.

По данным Il Messaggero и La Repubblica, в результате остановки эскалатора на станции Repubblica пострадали около 20 человек. Не менее пяти из них пострадали очень серьезно. Il Messaggero сообщает, что один из болельщиков лишился ноги в результате случившегося.

На данный момент станция закрыта. На месте случившегося работает полиция. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

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