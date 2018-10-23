21:36 | Футбол — Лига чемпионов

СМИ: 20 болельщиков ЦСКА пострадали в римском метро, пять из них - очень серьезно

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Появились новые данные по поводу пострадавших в римском метро перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА. Ранее стало известно, что пострадали болельщики российского клуба, которые собирались на матч.

По данным Il Messaggero и La Repubblica, в результате остановки эскалатора на станции Repubblica пострадали около 20 человек. Не менее пяти из них пострадали очень серьезно. Il Messaggero сообщает, что один из болельщиков лишился ноги в результате случившегося.

На данный момент станция закрыта. На месте случившегося работает полиция. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Все о Лиге чемпионов – здесь.

Результаты опроса

9332 чел.

Как закончится матч Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА?
46.5%
Победой "Ромы"
27.7%
Ничьей
25.8%
Победой ЦСКА

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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