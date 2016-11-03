Слуцкий взял на себя вину за крупное поражение от "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) взял на себя вину за крупное поражение. По словам специалиста, у него нет вопросов к футболистам.
– Мы оказались неготовы к матчу, – подчеркнул в эфире программы "Все на матч" Слуцкий. – Когда команда не готова – тренер виноват. Я не смог найти оптимальные слова, подготовить как следует. Я беру вину на себя. Футболисты выполняли те вещи, которые мы нарабатывали, но которые, к сожалению, не получились.
– Есть персональные вопросы к игрокам?
– Персональные вопросы только к себе.
– Причина неудачной серии только в отсутствии Дзагоева и Еременко?
– Не готов анализировать серии.
alexpomor
shpasic пусть уж все вместе соберутся и скажут в прямом эфире: "мы г-но!" 01:30------ Я уже писал где-то, что слова материализуются... Вот и случилось. Нельзя со спортсменами как с алкоголиками, если, конечно, они не алкоголики...
01:48
shpasic
пусть уж все вместе соберутся и скажут в прямом эфире: "мы г-но!"
01:30
victor
Зря он взял вину на себя. Он же - не тренер. Я всегда всем говорю он - не тренер. Зачем на себя вину бртаь, если не тренер.
01:28
Ралпачан Фляйшманъ
неготовность анализировать "серии" - залог их регулярного повторения.
01:21
эстонский армеец
Такой умный еврейский "мальчик" и не знает почему идёт серия проигрышей?!)))
01:09
ALEXEY959595
Виноват???- Тогда УХОДИ!!! БУДЬ МУЖИКОМ!!!
01:03
Soccer VIT
Коротко и ясно: ЛОХИ!!!
01:01