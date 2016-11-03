00:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Слуцкий взял на себя вину за крупное поражение от "Монако"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) взял на себя вину за крупное поражение. По словам специалиста, у него нет вопросов к футболистам.

– Мы оказались неготовы к матчу, – подчеркнул в эфире программы "Все на матч" Слуцкий. – Когда команда не готова – тренер виноват. Я не смог найти оптимальные слова, подготовить как следует. Я беру вину на себя. Футболисты выполняли те вещи, которые мы нарабатывали, но которые, к сожалению, не получились.

– Есть персональные вопросы к игрокам?

– Персональные вопросы только к себе.

– Причина неудачной серии только в отсутствии Дзагоева и Еременко?

– Не готов анализировать серии.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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alexpomor

shpasic пусть уж все вместе соберутся и скажут в прямом эфире: "мы г-но!" 01:30------ Я уже писал где-то, что слова материализуются... Вот и случилось. Нельзя со спортсменами как с алкоголиками, если, конечно, они не алкоголики...

01:48

shpasic

пусть уж все вместе соберутся и скажут в прямом эфире: "мы г-но!"

01:30

victor

Зря он взял вину на себя. Он же - не тренер. Я всегда всем говорю он - не тренер. Зачем на себя вину бртаь, если не тренер.

01:28

Ралпачан Фляйшманъ

неготовность анализировать "серии" - залог их регулярного повторения.

01:21

эстонский армеец

Такой умный еврейский "мальчик" и не знает почему идёт серия проигрышей?!)))

01:09

ALEXEY959595

Виноват???- Тогда УХОДИ!!! БУДЬ МУЖИКОМ!!!

01:03

Soccer VIT

Коротко и ясно: ЛОХИ!!!

01:01

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