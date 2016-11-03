Слуцкий взял на себя вину за крупное поражение от "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Монако" (0:3) взял на себя вину за крупное поражение. По словам специалиста, у него нет вопросов к футболистам.

– Мы оказались неготовы к матчу, – подчеркнул в эфире программы "Все на матч" Слуцкий. – Когда команда не готова – тренер виноват. Я не смог найти оптимальные слова, подготовить как следует. Я беру вину на себя. Футболисты выполняли те вещи, которые мы нарабатывали, но которые, к сожалению, не получились.

– Есть персональные вопросы к игрокам?

– Персональные вопросы только к себе.

– Причина неудачной серии только в отсутствии Дзагоева и Еременко?

– Не готов анализировать серии.