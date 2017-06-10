Слуцкий рассказал, о чем думал Фергюсон в финале Лиги чемпионов

Вчера Леонид Слуцкий был назначен главным тренером английского "Халл Сити" – клуба, который покинул премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А днем ранее 46-летний специалист прилетел в родной город, где выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры. Мы присутствовали на встрече и получили разрешение о ней рассказать. Все вопросы заданы участниками круглого стола. Ответы Слуцкого, как всегда, небанальны. В них куча историй.

– Был ли у вас в карьере не просто неприятный момент, а очень тяжелый, когда вы испытали огромное разочарование и казалось, что все: методика и подход разбились о стену, ничего не работает, хочется все вообще закончить?

– Когда я начинал работать уже не с детьми, а на более серьезном уровне, всем своим коллегам задавал один и тот же вопрос: "Когда пройдет стресс, когда закончится депрессия после поражений?" Считал именно это время самым тяжелым. В моменты после неудач – как личностного характера, так и связанных с результатами – ты буквально умираешь. Я очень страдал. Постоянно пытался найти путь к избавлению от депрессии. Она мешала жить. День-два в суицидальном состоянии – это, согласитесь, не очень нормально.

И никто не мог дать ответ. Каждый коллега рассказывал свой метод. Один пытался снимать стресс алкоголем, кто-то ходил в караоке, кто-то ездил на машине по ночным дорогам…

Универсального рецепта, словом, нет. А потом я общался с Алексом Фергюсоном – и задал такой же вопрос. Он ответил: "Поразительное чувство страха и подавленности, которое ты испытываешь после поражения, – это качество, которое двигает тебя вперед. И ты должен от него не избавляться, а, наоборот, гордиться". И когда все великие тренеры и спортсмены рассказывают про психологию победителей, какие они "сильные монстры"... На самом деле – это просто боязнь страха, а не психология победителей. Это, как на войне: люди скорее нацелены не на то, что они разобьют армию противника, а просто настолько боятся погибнуть, что в них включаются инстинкт самосохранения и механизмы, которые заставляют выигрывать.

Помните историю, когда Джон Терри бил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в "Лужниках"? Знаете, о чем тогда думал великий Фергюсон? Любой классический психолог, не понимающий в области спорта, сейчас бы ответил: он верил, что для его "МЮ" еще не все потеряно, что все бились до конца как львы. Нет! Сэр Алекс размышлял о том, что он скажет футболистам в раздевалке в случае поражения, прокручивал слова внутри себя. То есть в своей голове он уже проиграл! И тут у Терри поехала нога... А потом все написали, что Фергюсон (на самом деле уже подготовивший оправдательную речь) был до конца уверен в победе. (Михаил ГОНЧАРОВ, Дмитрий СИМОНОВ)