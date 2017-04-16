Слуцкий прокомментирует матч "Барселона" - "Ювентус"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Ювентусом", информирует пресс-служба "НТВ-Плюс". Слуцкий будет работать на игре вместе с комментатором Нобелем Арустамяном.

Кроме того, экс-наставник "Спартака" Валерий Карпин прокомментирует вместе с Александром Шмурновым ответную встречу "Реала" и "Баварии".

Отметим, что матч в Мадриде состоится 18 апреля, а в Каталонии – 19-го. Обе встречи начнутся в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча "Реал" – "Бавария", а также "Барселона" – "Ювентус".