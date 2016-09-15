Слуцкий не стал заострять внимание на первом голе "Байера" в ворота ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после матча 1-го тура премьер-лиги с "Байером" (2:2) отказался обсуждать работу судейской бригады. По словам 45-летнего специалиста, рефери отработали на хорошем уровне, передает из Леверкузена спецкор "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Первый гол "Байера" – ошибка арбитра? В эпизоде с первым голом мяч попал игроку "Байера" в руку?

– Я не хотел бы обсуждать судейство. Считаю, в целом сегодня судейство было очень высокого уровня.

– К "Байеру" легко готовиться?

– Легко готовиться к любой команде. А вот играть сложно... Ключевым фактором стало то, когда мы смогли к уровню скоростей. Пока у нас с этим возникали проблемы, возникали и сложности на поле. Сегодня нам для этого потребовались 15 минут. Но потом перестроились, и уже серьезных проблем не было.