"Славия" не рекомендует болельщикам носить клубную атрибутику в Киеве из-за схожести с цветами "Спартака"

"Славия" обратилась к болельщикам, которые отправятся в Киев на ответный матч квалификации Лиги чемпионов с "Динамо". Им рекомендовали воздержаться от использования клубной атрибутики.

- Мы настоятельно не рекомендуем нашим болельщикам использовать символику клуба, флаги, шарфы, одежду клубных цветов в Киеве, - говорится в сообщении. - Наши цвета напоминают местным жителям цвета московского "Спартака", и у вас могут не только отобрать атрибутику, но и атаковать вас. Также мы предупреждаем вас, что украинцы очень чувствительны к любым проявлениям пророссийских настроений. Рекомендуем вам избегать подобных проявлений.

Матч "Динамо" - "Славия" состоится 14 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.