Скотт Браун: "Барса" - великая команда, но пропускать 5 голов за 45 минут неприемлемо"

Защитник "Селтика" Скотт Браун назвал неприемлемой игру своей команды в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Барселоны" (0:7). Шотландцы ушли на перерыв при счете 0:2, но пропустили 5 мячей во второй половине.

- Мы очень разочарованы выступлением во втором тайме, - цитирует BBC Брауна. - Пропускать 5 голов за 45 минут просто неприемлемо. В раздевалке все были расстроены. Это тяжелое поражение. Мы постоянно теряли мяч, соперник же забивал голы. У них великая команда, но нам нужно было играть лучше. В следующей игре нам встречаться с "Манчестер Сити", и нам нужно постараться и успешно выступить за "Селтик".