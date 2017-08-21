Скауты "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" просмотрели Оланаре в матче "Янг Бойз" - ЦСКА

Скауты "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" присутствовали на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА. По информации All Nigeria Soccer, представители английских клубов просматривали нападающего армейцев Аарона Оланаре.

Кроме того, скауты наблюдали за игрой нескольких футболистов "Янг Бойз": Жан-Пьера Нсаме, Касима Нуху, Секу Санного и Роджера Ассале.

Первая встреча завершилась победой российского клуба со счетом 1:0. Напомним, что ответный матч состоится в Москве, 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.