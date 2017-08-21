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17:58 | Футбол — Лига чемпионов

Скауты "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" просмотрели Оланаре в матче "Янг Бойз" - ЦСКА

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Скауты "Тоттенхэма" и "Ньюкасла" присутствовали на первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов между "Янг Бойз" и ЦСКА. По информации All Nigeria Soccer, представители английских клубов просматривали нападающего армейцев Аарона Оланаре.

Кроме того, скауты наблюдали за игрой нескольких футболистов "Янг Бойз": Жан-Пьера Нсаме, Касима Нуху, Секу Санного и Роджера Ассале.

Первая встреча завершилась победой российского клуба со счетом 1:0. Напомним, что ответный матч состоится в Москве, 23 августа. Начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 
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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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shpasic

пусть в Халл идёт))

18:23

vaysman

ой, хоть бы понравился.

18:19

баламошка

Берите Квинси, инглиши, доверьтесь баламошке. Всего лишь за 100 лямов продадим, и даже не в фунтиках ваших, а в евро.

18:14

баламошка

Оказывается, даже в Тоттенхэмах есть никакущие скауты)

18:12

Москвич1985

сложно понять, чем Оланаре мог привлечь этих скаутов

18:03