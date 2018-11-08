Систему ВАР могут ввести в Лиге чемпионов уже в этом сезоне

Система видеопомощи арбитрам (ВАР) может быть введена в Лиге чемпионов уже в этом сезоне, информирует BBC. Отмечается, что это может произойти на поздних стадиях трунира.

Причиной такого решения является увеличившееся количество судейских ошибок, в частности эпизод с неверным назначением пенальти в ворота "Шахтера" в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Кроме того, ВАР успешно показала себя на чемпионате мира 2018 года в России.

Решение о внедрении ВАР может быть объявлено на заседании исполкома УЕФА в начале декабря.

Ранее сообщалось, что система видеопомощи арбитрам появится в Лиге чемпионов в следующем сезоне. В настоящее время она используется в чемпионатах Германии, Италии, Испании и Франции.