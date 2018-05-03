02:21 | Футбол — Лига чемпионов

Симон Миньоле: "Киев, встречай могучих Красных!"

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Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле написал в своем "Твиттере", что его команда очень рада выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6. 

"Мы никогда не остановимся! Киев, встречайте могучих Красных!", – написал Миньоле. 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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bvb1987

сборную россии по хоккею чтоль)

03:39

Garry1979

ну он не красная машина написал

03:33

Cap. Morgan

Для МинЬоле будет сюрпризом, что 99 ( да, сука, мы провели расследование, украиноподданный) питомцы монти прос..Ц....ут

02:58

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