Симон Миньоле: "Киев, встречай могучих Красных!"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле написал в своем "Твиттере", что его команда очень рада выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.

"Мы никогда не остановимся! Киев, встречайте могучих Красных!", – написал Миньоле.