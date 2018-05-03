Симон Миньоле: "Киев, встречай могучих Красных!"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле написал в своем "Твиттере", что его команда очень рада выходу в финал Лиги чемпионов. Английский клуб уступил в ответном полуфинальном матче "Роме" 2:4, но прошел дальше по сумме двух встреч – 7:6.
"Мы никогда не остановимся! Киев, встречайте могучих Красных!", – написал Миньоле.
We’re never gonna stop! 🎶 Kiev, here come the mighty Reds! 🔴 #YNWA #LFC #UCL #oneteam #inittowinit pic.twitter.com/WaCRUIjjTa– Simon Mignolet (@SMignolet) 2 мая 2018 г.
bvb1987
сборную россии по хоккею чтоль)
03:39
Garry1979
ну он не красная машина написал
03:33
Cap. Morgan
Для МинЬоле будет сюрпризом, что 99 ( да, сука, мы провели расследование, украиноподданный) питомцы монти прос..Ц....ут
02:58