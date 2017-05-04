Симеоне пригласил Морату в "Атлетико" во время игры с "Реалом"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне во время первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Реала" (0:3) провел непродолжительные переговоры с нападающим "Королевского клуба" Альваро Моратой. Форвард направлялся на разминку, и пробегая мимо скамейки с запасными "Атлетико" услышал от Симеоне: "Приходи ко мне в "Атлетико". Мората и специалист улыбнулись друг другу, на чем разговор и был закончен.

В период выступлений Мораты за "Ювентус" СМИ публиковали информацию об интересе "матрасников" к испанцу, но летом 2016 года форвард был выкуплен "Реалом". Ранее сообщалось, что 24-летний игрок хочет покинуть мадридский клуб, потому что главный тренер команды Зинедин Зидан больше доверяет своему соотечественнику – Кариму Бензема.