Штефан Лихтштайнер: "Ювентус" рад, что в полуфинале не встретится с "Реалом"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер после жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что команда не должна допустить недооценки соперника. По его словам, "Монако" покажет хороший футбол.

- Безусловно, "Монако" нельзя недооценивать, - приводит Football Italia слова Лихтштайнера. - "Ювентус" был рад тому, что в полуфинале не встретится с "Реалом", но мы знаем, что монегаски - опасная команда.

Они играю под руководством специалиста, который возглавлял их и два года назад, поэтому покажут хороший футбол. Если говорить о слабостях, то у соперн7ика не так много опыта. Они очень молоды.

Напомним, что в другой полуфинальной паре за выход в следующую стадию турнира поспорят "Реал" и "Атлетико".