Шоу перед финалом Лиги чемпионов будет зрелищнее, чем раньше

Генеральный менеджер компании, которая готовит церемонию перед финалом Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом", Андреа Франчизи заявил, что в этом году будет большее число световых эффектов и пиротехнических средств по сравнению с прошлогодними шоу-программами. Предматчевая праздничная церемония продлится около 15 минут, а участие в ней примут порядка 150 человек.

- В этом году мы разработали новую сцену, рядом с ней будет расположено множество световых установок, которые будут проецировать изображения на трибуны, - цитирует ТАСС Франчизи. - Огненное шоу станет еще более эффектным, да и число фейерверков мы значительно увеличили. Все это сделает церемонию более зрелищной.

Самое сложное - уложиться по времени. При этом на то, чтобы расчистить поле после церемонии, у нас будет всего две минуты. За этим матчем будет наблюдать множество зрителей по всему миру, поэтому нам необходимо сработать максимально четко. А поскольку на этот раз мы будем использовать сцену с большим числом элементов, нам придется сложнее, чем в прошлом году.

Матч "Ювентус" – "Реал" пройдет сегодня, 3 июня, в Кардиффе, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.